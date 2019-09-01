Турниковый комплекс откроют у спортивной школы "Водник" в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Открытие турникового комплекса на территории детско-юношеской спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется 11 сентября в 16 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На открытии горожан ждут мастер-класс по правильному выполнению упражнений на турниках проведут тренеры фитнес-клуба "Gudron" — мастер спорта по греко-римской борьбе, неоднократный победитель и призер чемпионатов России Севери Бадриев и кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпионка и призер УрФО, всероссийских турниров Яна Большедворная.

Также тюменцам предложат выполнить нормативы "ГТО": сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание на высокой или низкой перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу и гимнастической скамье, а также другие испытания.

На торжественной церемонии будут присутствовать почетные гости – депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев, директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Евгений Хромин, депутат Тюменской городской думы, руководитель Фонда поддержки спорта, куратор экстремального забега "Стальной характер" Андрей Потапов.