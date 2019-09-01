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В день трезвости в Тюмени запретят продажу алкоголя

Общество, 17:13 13 сентября 2019

Запрет на продажу алкогольной продукции вводится в Тюмени в областной день трезвости, 14 сентября, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В случае выявления фактов продажи, нарушителям грозит административная ответственность и штрафы должностным лицам от 20 тыс. до 40 тыс. рублей с конфискацией продукции, юридическим – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг

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# день трезвости , запрет продажи алкоголя

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