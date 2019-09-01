Около полутора тысяч осужденных из тюменских колоний получат профессию

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

Более 1 тыс. 400 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Тюменской области, получат профессиональное образование, сообщает УФСИН России по Тюменской области.

К обучению первых групп в новом учебном году приступили три профессиональных образовательных учреждения, действующие при исправительных колониях.

Осужденные начали осваивать азы профессионального мастерства по 20 специальностям, востребованным не только в самих колониях, но и на рынке труда региона.

Сварщиками, стропальщиками, каменщиками, электромонтерами, печниками, токарями станут в первую очередь те, у кого нет профессии, и те, кто имеет исковые обязательства.