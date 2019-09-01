В Тюмени определены победители регионального этапа "Абилимпикс"

| Фото: Абилимпикс | Фото: Абилимпикс

Награждение призеров и победителей IV регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" состоялось в тюменском технопарке 10 сентября. Как сообщают организаторы чемпионата, в 2019 году уровень сложности заданий значительно вырос, но это не помешало конкурсантам раскрыться.

Дипломы и медали чемпионата "Абилимпикс" из рук заместителя губернатора региона Владимира Сысоева, руководителя регионального центра развития движения "Абилимпикс" Ирины Микрюковой, начальника управления профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Руслана Гуляева и других гостей мероприятия получили не только участники чемпионата, но и добровольцы. В 2019 году впервые в рамках соревнований состоялся конкурс волонтеров. В нем победу одержала студентка ТИУ Ольга Кабанова.

| Фото: Абилимпикс | Фото: Абилимпикс

Первой в компетенции "Психология" стала Екатерина Уколова. Два года назад она заняла второе место на всероссийском этапе, на этот раз намерена вернуться в Тюмень с золотой медалью.

| Фото: Абилимпикс | Фото: Абилимпикс

"Хочу занять первое место в Москве. Пока не получается: в 2017 и в 2018 годах мы занимали вторые места. Наверное, придется мне в этом году занять первое, достойно представить Тюмень и покорить Москву. Психология — мое второе высшее образование, Этим я хочу заниматься всю свою жизнь", - поделилась впечатлениями Екатерина.