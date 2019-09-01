Эксперт отметил "дефицит внуков" в России

| Фото: Тюмень - наш дом (архив) | Фото: Тюмень - наш дом (архив)

За последний век в России значительно сократилось среднее количество внуков у бабушки. Об этом заявила эксперт лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, передает РИА "Новости".

По ее словам, число внуков сократилось в 6,7 раз. Опираясь на открытые данные, эксперт рассказала, что в 1926 году на 100 бабушек было 542 внука. В 2002 году этот показатель упал до 87 детей на сотню бабушек, а в 2019 году зафиксирован всего 81 внук.

"Мы наблюдаем дефицит не только трудовых ресурсов, но и внуков", - подчеркнула Егорова.

Она отметила, что ситуация в ближайшее время может улучшиться за счет подрастающего поколения, детей, родившихся в 2000-х годах.

Ранее сообщалось, что в России число пенсионеров в полтора раза превысило число тридцатилетних.