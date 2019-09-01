В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке или вернуть ее

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Россиянам следует внимательно читать договор и условия предлагаемого банком продукта, а также не покупать его под влиянием эмоций. Если ненужная услуга была приобретена, необходимо обратиться в банк с жалобой.

Об этом РИА "Новости" рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута.

"Внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды", - подчеркнул финансист.

Он также рекомендовал потребителям искать информацию о том или ином продукте в интернете и придерживаться элементарных правил финансовой грамотности. К примеру, что доходность по вкладу не может сильно превышать уровень инфляции – на август 2019 года она составила 4,3%.

Михаил Мамута добавил, что при покупке ненужной услуги и обращении в банк с жалобой в некоторых случаях клиентоориентированные организации могут пойти навстречу и решить спор в пользу клиента.