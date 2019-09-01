Администрация Тюмени проверила условия размещения людей, расселенных из аварийного дома

| Фото: гостиница "Колос" | Фото: гостиница "Колос"

115 человек из аварийного дома на ул. Ставропольская, 1 в Тюмени временно заселились в гостиницу "Колос", сообщает администрация областного центра.

Условия проживания оценили замглавы города Павел Перевалов, представители управления социальной защиты населения. Они осмотрели номера, где разместились жители Ставропольской, 1, пообщались с семьями, рассказали, как получить выплаты по найму жилья и риелторских услуг, какие документы нужны.

Специалисты соцзащиты записали вопросы жителей, которые нужно отработать индивидуально.

"Условия вполне пригодны для проживания, и мы не испытываем бытовых проблем", - говорили граждане.

Специалисты посмотрели все: кухню, где можно подогреть еду, чистые душевые, номера, где есть все необходимое, холлы. Жалоб от людей не поступало.

Павел Перевалов объяснил жителям дома, который экстренно расселили, что можно начинать оформлять документы на аренду жилья. В правительстве области уже подписано распоряжение для компенсации стоимости найма.