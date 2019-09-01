В российской треске нашли мышьяк и минтай

| Фото: https://roscontrol.com | Фото: https://roscontrol.com

Мышьяк и минтай в филе трески обнаружили эксперты "Росконтроля" при проверке качества, сообщает пресс-центр организации.

Специалисты проверили продукцию пяти брендов, представленных в магазинах. Только один образец они смогли порекомендовать к покупке как безопасный и качественный продукт, с небольшим количеством костей и ледяной глазури.

Эта рыба безопасная, качественная, с небольшим количеством костей и ледяной глазури. Филе двух фирм эксперты занесли в "черный список" за превышение допустимого уровня требованиями безопасности содержания мышьяка (в 1,6 раза и в 3 раза). Еще одной – за фальсификацию: экспертиза показала, что под видом трески продавец предлагает покупателям минтая.

В некоторых образцах было слишком много льда. "Для того, чтобы рыба добралась к потребителю в целости и сохранности, ее покрывают ледяной глазурью. Согласно техническому регламенту, глазури должно быть не более 5 % от общей массы. Два производителя вышли за эти рамки с показателями 7,3 % и 8,7 %", - отметили эксперты.