Тюменские школьники стали победителями масштабного проекта "Театр-дети"

| Фото: Театр-детям | Фото: Театр-детям

Тюменские школьники вошли в число победителей культурно-социального проекта "Театр-дети", сообщили организаторы проекта.

Полина Ходосевич, которой 8 лет – в конкурсе рисунков, посвященных театру, а Виктория Бауэр (14 лет) – в конкурсе сочинений-рецензий.

Конкурс рисунков и театральных рецензий "Пишем о театре!" для детей от 6 до 18 лет стартовал весной 2019 года. Победителей в каждой группе определяло конкурсное жюри из каждого региона — всего было подано более 3 тыс. работ.

Согласно положениям о конкурсах, до 18 августа 2019 года определились лучшие работы на региональном уровне, затем они были переданы федеральному жюри. 2 сентября 2019 года оргкомитет проекта "Театр-дети" завершил обработку детских рисунков, посвященных театру, и сочинений "Пишем о театре!".

В список победителей проекта вошли 40 финалистов фестиваля школьных театральных коллективов "Москва — Театр — Школа", победители регионального и федерального этапов конкурса детских рисунков и сочинений "Пишем о театре!".

"Театр-дети" — масштабный культурно-социальный проект, приуроченный к Году театра в 2019 году. Его цель — познакомить детскую и юношескую аудиторию с русским театром, его богатой историей и культурным наследием, а также сделать театральное искусство более популярным среди зрителей самых разных возрастов.

Победители конкурса отправятся в международный детский центр "Артек" в Крыму и примут участие в специальной театральной смене.

Также авторы лучших работ получат дополнительные баллы при поступлении в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

Проект "Театр-дети" реализован при участии Министерства культуры РФ и Союза театральных деятелей РФ, а также ведущих театральных вузов страны — ГИТИСа, Школы-студии МХАТ, Театрального института им. Щукина, РГИСИ, Высшего театрального училища (института) им. Щепкина.