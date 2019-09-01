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Более ста деревьев высадят во дворах Тюмени

Общество, 18:35 12 сентября 2019

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 120 деревьев высадят в 11 дворах Тюмени в рамках программы "Посади дерево" в 2019 году, сообщает администрация города.

Программа "Посади дерево" помогает тюменцам увеличить количество зеленых насаждений у своих домов. Для этого управляющим организациям предоставляется субсидия.

"Безусловно, этому событию предшествует многоступенчатый процесс. Управляющие организации вместе с жителями и озеленителями обследуют двор на предмет посадок, определяют для них наиболее подходящие места и культуры. Далее – в администрацию города отправляется заявка на участие в программе. При формировании программы на очередной финансовый год мы ориентируемся на поступающие от управляющих организаций заявки, а они, в свою очередь, ориентируются на жителей домов", — рассказал заместитель главы города Павел Перевалов.

Отметим, при высадке саженцев обязательно присутствуют специалисты, которые объясняют, как правильно проводить посадку, как ухаживать за деревьями и кустарниками.

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# акция , деревья , озеленение

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