Более ста деревьев высадят во дворах Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около 120 деревьев высадят в 11 дворах Тюмени в рамках программы "Посади дерево" в 2019 году, сообщает администрация города.

Программа "Посади дерево" помогает тюменцам увеличить количество зеленых насаждений у своих домов. Для этого управляющим организациям предоставляется субсидия.

"Безусловно, этому событию предшествует многоступенчатый процесс. Управляющие организации вместе с жителями и озеленителями обследуют двор на предмет посадок, определяют для них наиболее подходящие места и культуры. Далее – в администрацию города отправляется заявка на участие в программе. При формировании программы на очередной финансовый год мы ориентируемся на поступающие от управляющих организаций заявки, а они, в свою очередь, ориентируются на жителей домов", — рассказал заместитель главы города Павел Перевалов.

Отметим, при высадке саженцев обязательно присутствуют специалисты, которые объясняют, как правильно проводить посадку, как ухаживать за деревьями и кустарниками.