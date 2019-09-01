Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.

В рамках недели мультипрофессиональные бригады врачей, в которые входят челюстно-лицевой хирург, онкодерматолог, врач ультразвуковой диагностики начали первые осмотры трудовых коллективов на предприятиях, в учреждениях и организациях Тюменской области.

В поликлиниках АО "МСЧ "Нефтяник" с 16 по 20 сентября все желающие смогут получить консультацию врача-оториноларинголога и стоматолога по выявлению новообразований органов головы и шеи.

Результаты онкоскрининга, проведенного в регионе, ведущие российские ученые в области хирургии онкологических заболеваний обсудят на научно-практической конференции "Современные аспекты хирургии головы и шеи в Тюменской области" 20-21 сентября.

Завершит профилактическую неделю Единый день активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи, который состоится 21 сентября. Все желающие смогут пройти профилактический осмотр в кабинетах раннего выявления заболеваний во всех государственных поликлиниках на территории региона.

В этот же день с 12 до 17 часов в ТРЦ "Кристалл" пройдет массовая профилактическая акция. Посетителям центра будут доступны экспресс-исследование у врачей-онкологов Медицинского города, флюорография, тест на ВИЧ-инфекцию, измерение артериального давления, биоимпедансометрия, тест на выявление уровня стресса (тест Люшера).

В областном кожно-венерологическом диспансере с 8 до 15 часов будет вести прием врач-дерматовенеролог, предварительная запись в регистратуре по телефону 56-14-40.

Кроме этого, в поликлинике Медицинского города состоится День борьбы с меланомой. В его рамках пройдут профилактические осмотры кожных покровов и видимых слизистых оболочек. Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно, по предварительной записи по телефону 52-03-03.