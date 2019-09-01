На тюменских трассах увеличат число нарядов ДПС
Число нарядов дорожно-патрульной службы на федеральных и региональных дорогах, где зафиксирован рост аварийности, увеличится. Мероприятие "Трасса" стартовало 12 сентября и продлится до 15 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
С начала года число дорожно-транспортных происшествий возросло на двух федеральных трассах. 127 ДТП произошло на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск, в которых 21 человек погиб, 220 ранены. На трассе Курган - Тюмень случилась 41 дорожная авария, которая унесла жизни 11 человек, травмы получил 61 человек.
Из региональных тревогу у автоинспекторов вызывает обстановка с аварийностью на автодороге Шадринск - Ялуторовск. С начала года здесь произошло 10 дорожных происшествий, в которых три человека погибли, 19 были ранены.
Во время мероприятия сотрудники ГИБДД усилят контроль над соблюдением водителями правил дорожного движения и расскажут им об опасности превышения скорости, выезда на встречную полосу и последствиях таких нарушений.