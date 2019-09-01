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На тюменских трассах увеличат число нарядов ДПС

Общество, 12:04 13 сентября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Число нарядов дорожно-патрульной службы на федеральных и региональных дорогах, где зафиксирован рост аварийности, увеличится. Мероприятие "Трасса" стартовало 12 сентября и продлится до 15 сентября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

С начала года число дорожно-транспортных происшествий возросло на двух федеральных трассах. 127 ДТП произошло на дороге Тюмень - Ханты-Мансийск, в которых 21 человек погиб, 220 ранены. На трассе Курган - Тюмень случилась 41 дорожная авария, которая унесла жизни 11 человек, травмы получил 61 человек.

Из региональных тревогу у автоинспекторов вызывает обстановка с аварийностью на автодороге Шадринск - Ялуторовск. С начала года здесь произошло 10 дорожных происшествий, в которых три человека погибли, 19 были ранены.

Во время мероприятия сотрудники ГИБДД усилят контроль над соблюдением водителями правил дорожного движения и расскажут им об опасности превышения скорости, выезда на встречную полосу и последствиях таких нарушений.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная авария , ДТП , федеральные трассы

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