Тюменский драмтеатр отремонтируют в 2020 году

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Тюменский драматический театр отремонтируют в 2020 году. Закрыть учреждение планируется в мае, а завершить ремонтные работы к октябрю.

По словам директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева, с момента строительства здания прошло 12 лет и некоторые конструктивные элементы нуждаются в замене.

"Предстоит масштабная работа, сейчас мы находимся в стадии планирования. Хотелось бы заменить верхнюю и нижнюю машинерии, поменять планшет сцены, сделать ремонт фойе, гримерок, зрительных залов, улучшить акустические особенности. Технический прогресс не стоит на месте, и театр не должен устаревать", - сказал он.

Сергей Осинцев подчеркнул, что на время ремонта театр продолжит активную работу. Постановки будут проходить на площадках тюменской филармонии, ДК "Нефтяник", Тюменского театра кукол, Тобольского драматического театра.

"Ремонт ни в коей мере не скажется на работоспособности театра, мы мобильны и за последние годы показали, что можем играть спектакли везде. Будем стараться реализовывать все намеченные планы, играть спектакли и гастролировать", - добавил директор драмтеатра.

Напомним, в настоящее время капитальный ремонт идет в тюменской филармонии. Основные работы направлены на обновление и модернизацию существующих инженерных систем и верхней механизации сценического оборудования. Завершить капремонт планируется к концу октября 2019 года.

Любовь Голышева