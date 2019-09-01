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Шнобелевскую премию вручили в США

Общество, 13:10 13 сентября 2019

https://www.improbable.com | Фото: https://www.improbable.com

Шнобелевскую премию вручили в 29 раз в Гарвардском университете. Церемония ежегодно собирает авторов самых абсурдных научных открытий, сообщает русская служба BBC.

Как отмечается, в номинации "Биология" победу одержала группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Премию в номинации "Физика" получили тайваньские ученые, которые рассказали, почему вомбаты испражняются кубиками.

В номинации "Медицина" награду присудили итальянскому ученыму Сильвано Галосу, который доказал, что приготовленная в Италии пицца уменьшает риск смерти от рака органов пищеварения.

Немецкому исследователю, который изучил корреляцию между ручкой во рту и уровнем счастья, вручили первый приз в номинации "Психология".

В номинация "Экономика" победу одержали ученые из Нидерландов, изучавшие валюту разных стран в поисках ответа на вопрос, банкноты какого государства лучше всего переносят болезнетворные бактерии. Выяснилось, что самые "грязные" бумажные деньги ходят в Румынии.

Шнобеля в инженерном деле присудили иранскому ученому Иману Фарабахшу, запатентовавшему аппарат для смены подгузников.

Японский профессор, подсчитавший объем слюны, который ежедневно выделяет пятилетний ребенок, получил премию в номинации "Химия". Эксперимент он ставил на своих детях: взвешивал бананы, давал их тщательно разжевать трем своим сыновьям и взвешивал пережеванную массу заново. Выяснилось, что за сутки пятилетний ребенок выделяет примерно пол-литра слюны.

Премия мира досталась команде ученых из Британии и Сингапура за попытку измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.

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# наука

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