Тысячи жителей Тюмени выйдут на "Кросс нации"

| Фото: ДЮСШ № 2 | Фото: ДЮСШ № 2

Тысячи тюменцев примут участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации", который пройдет в областной столице 21 сентября, сообщает детско-юношеская спортивная школа № 2.

Начнется "Кросс нации" на Центральной площади у правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) в 10 часов 45 минут.

На старт в областной столице выйдут поклонники здорового и активного образа жизни разных возрастов и уровней спортивной подготовки. Участникам предстоит преодолеть дистанции: 400 м, 1 км, 1,5 км — массовые забеги; 1 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км — спортивные забеги.

Старт будет дан на ул. Володарского (напротив здания правительства Тюменской области). Финиш — на ул. 8-е Марта со стороны ул. Хохрякова.

С маршрутами забегов, расписанием проведения соревнований и документами, которые должны предоставить спортсмены, можно ознакомиться здесь.

Регистрация участников продлится с 17 по 19 сентября с 10 до 18 часов и 20 сентября с 10 до 19 часов в детско-юношеской спортивной школе №2 Тюмени по адресу: ул. Луначарского, 10 (тел.: 8(3452)283-351, электронная почта: sdusshor-2@mail.ru). В день соревнований регистрация проводиться не будет.

Более подробная информация по телефонам: 8 (3452) 283-351, 684-512.