Богатые больше не плачут - Вероника Кастро завершила карьеру

скриншот с личного аккаунта Instagram Вероники Кастро скриншот с личного аккаунта Instagram Вероники Кастро

Звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза" Вероника Кастро объявила о завершении актерской карьеры. О своем решении он написала в своем Instagram.

66-летняя мексиканская актриса рассказала о своем решении в инстаграме. Она поблагодарила свою аудиторию за любовь и поддержку, но отметила, что ее жизнь сильно изменилась, и справляться с агрессией и насмешками ей стало нелегко.

"Я прощаюсь с профессией, которую любила 53 года, которой отдала жизнь. Любимые, спасибо за все, но я измотана негативом и, как я уже много лет говорю, хочу покоя", — объяснила свой выбор Кастро.

Вероника Кастро начала телекарьеру в 1971 году, в своем последнем телесериале сыграла в 2018 году, пишет "Газета.ру".