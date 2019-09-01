"Чеховская осень" ждет творческие работы тюменцев

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Тюменцев приглашают на X Международный литературный фестиваль "Чеховская осень-2019". Он пройдет в театре и доме-музее "Белая Дача" им. А. П. Чехова в Ялте с 21 по 24 октября.

В фестивале примут участие представители из Европы, Америки, арабских стран и регионов России.

В программе конкурса номинации: "Пейзажная лирика "Крымские мотивы", "Любовная лирика", "Стихи для детей", "Военная авторская песня", "Свободная авторская песня", "Гражданская и духовно-философская лирика" и другие. Участники посетят поэтический ринг, мастер-классы писателей международного уровня и экскурсию в "Ливадийский дворец".

Победителей наградят медалями, дипломами и подарками, а их произведения будут опубликованы на официальном портале конкурса, в сборнике "Чеховская осень-2019", в альманахе Регионального Союза писателей Республики Крым "Брега Тавриды", в журнале "Юность", в федеральных и региональных СМИ.

Творческие работы о Крыме можно отправить на электронные адреса Союза писателей РК: pisatel@brega-crimea.ru; shumilov93@yandex.ru.

Подробная информация на сайте.