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Комедию "А где мне взять такую тещу" покажут тюменцам в Центре татарской культуры

Общество, 16:12 14 сентября 2019

Тюменский народный театр во ВКонтакте | Фото: Тюменский народный театр во ВКонтакте

Спектакль "А где мне взять такую тещу" покажут в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 15 сентября в 15 часов, сообщают организаторы.

Комедию продолжительностью в полтора часа покажет Тюменский народный театр. По сюжету, пожилая дама, бывшая актриса Роза Калистратовна (Светлана Роженас) однажды решила проучить зятя, прораба на стройке Василия Неустроева (Алексей Шешуков) за неуважение к ее артистическому прошлому.

Герои попадают в комические, драматические и даже трагические ситуации, но выходят из них с уважением друг к другу.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 16+.

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# комедия , спектакль

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