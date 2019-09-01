Тюменские дети-исследователи побывают в настоящей химической лаборатории

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

15 воспитанников центра развития творчества детей и юношества “Бригантина” станут участниками новой интерактивной научной программы "Химическая лаборатория" от проекта “Умная Тюмень”, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Участие в программе примут воспитанники центра "Бригантина", занимающиеся и имеющие достижения по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучной направленности "ProИсследования", "Мир открытий" и "ЭкоМир".

14 и 15 сентября юные исследователи будут узнавать, как химики синтезируют вещества и управляют их свойствами, знакомится с правилами работы в химической лаборатории, собирать установки для перегонки жидкостей, возгонки кристаллов и синтеза газов. Кроме того, ребята проведут четыре эксперимента, без которых не обходится ни одна химическая лаборатория, а также познают суть химических процессов.

“Участие в данном мероприятии станет для воспитанников Центра "Бригантина" еще одним этапом профессиональной ориентации. Ведь ребята всерьез занимаются любимым делом и могут закрепить свои навыки на практике в настоящих лабораториях”, — рассказали в Тюменском городском многопрофильном центре.

Напомним, проект "Умная Тюмень" реализуется при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации города.