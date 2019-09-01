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Тюменская область сохраняет лидерство на российском рынке труда

Экономика, 11:54 15 сентября 2019

Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

По результатам исследования на основании данных Росстата, на рынке труда в РФ отмечаются положительные тенденции. На этом фоне Тюменской области удалось сохранить лидерство: наш регион занимает шестую позицию с результатом 69,5 баллов. За год тюменский рынок труда подтянулся на 1,5 балла.

В расчет исследователи брали такие показатели как снижение безработицы, сокращение среднего времени поиска работы, роста зарплат, снижение коэффициента напряженности на рынке труда, сообщает "Тюменская область сегодня"

Традиционную активность на рынке труда в Тюменской области можно наблюдать в сентябре–октябре. После летних каникул работодатели начинают активно заполнять имеющиеся в компаниях вакансии.

Число безработных в регионе сократилось с 31 тыс. 400 до 31 тыс. 200 человек. 11:54

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