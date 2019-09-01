Тюменские "Борцы" и "Наполеон Динамит" поборются за выход в финал Высшей лиги КВН

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Тюменские команды "Борцы" и "Наполеон Динамит" поборются за выход в финал Высшей лиги КВН. Телевизионные съемки полуфинальных игр пройдут в Центральном академическом театре Российской армии 28 сентября и 8 октября.

Полуфиналистам предстоит пройти четыре конкурса: "Приветствие", "Разминка", "СТЭМ", "Конкурс одной песни", сообщает Вслух.ру.

"Борцы. Северный десант" выступят в первом полуфинале, который пройдет 28 сентября. Соперниками северян станут "НАТЕ" (станица Брюховецкая), сборная "Татнефти" (Альметьевск), "Такая история" (ОГУ им. Тургенева, Орел), "Волжане-СамГТУ" (Самара).

8 октября за выход в финал поборется "Наполеон Динамит". Их соперники: "Умные люди"(Рязань), "Так-то" (СФУ, Красноярск), "Будем дружить семьями" (Москва), Сборная Снежногорска (Снежногорск).