В Кемерово на месте сгоревшего ТРК "Зимняя вишня" открыли "Парк ангелов"

| Фото: РИА Новости | Фото: РИА Новости

"Парк ангелов" открыли на месте сгоревшего торгового центра в Кемерово в память о погибших в результате пожара в "Зимней вишне", сообщает РИА Новости.

"Парк ангелов" - масштабный проект известного американского ландшафтного дизайнера Джона Вайдмана, где на площади 1,8 гектара создано современное и уютное пространство для отдыха. Такое название было выбрано по итогам онлайн-голосования, объявленного летом администрацией Кемерово.

Парк разделен стеной с водопадом на две функциональные части. Одна из них состоит из лужайки, прогулочных дорожек и газонов, декорированных природным камнем. Также в этой части установлены светомузыкальная башня, ротонда и другие объекты. Вторая часть предназначена для активного отдыха детей. Здесь разместилась детская площадка, фонтан-шутиха для малышей, амфитеатр для отдыха взрослых. На территории всего парка установлено самое современное звуковое оборудование.

Внутри башни, символизирующей Кузнецкую крепость, - смотровая площадка, с которой открывается вид на весь парк.

В уединенном уголке сквера расположена часовня, внутри - имена всех погибших во время пожара. В парке высадили 60 сосен в память о 60 погибших.