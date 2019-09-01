В тюменском Медицинском городе внедряют новый радиофармпрепарат

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Новый радиофармпрепарат европейского производства при биопсии лимфатических узлов у пациентов с раком молочной железы стали применять в тюменском Радиологическом центре.

"Методика биопсии сигнальных лимфатических узлов позволяет выявить первый лимфоузел, находящийся на пути лимфооттока от опухоли. В последующем, удалив его, можно удостовериться, есть ли в нем микрометастазы. От результатов исследования зависит дальнейшая тактика лечения, а также реабилитационный период после операции", - объяснил врач-радиолог, ассистент кафедры онкологии с курсом урологии ТюмГМУ Руслан Хуснутдинов.

Метод, инициаторами внедрения которого стали в Тюменской области и УФО специалисты "Медицинского города", отлично зарекомендовал себя. За 5 лет выполнено около тысячи таких исследований, которые помогли многим женщинам избежать стандартной операции по удалению всех подмышечных лимфоузлов. Ранее она проводилась всем пациенткам с раком молочной железы.

Сегодня врачи-радиологи и онкологи в деталях отработали биопсию сигнальных лимфоузлов и проводят это исследование всем пациенткам, у которых не визуализируются метастазы, а новообразование не превышает 3 сантиметров, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.