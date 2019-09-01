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16 сентября - события

Общество, 18:30 15 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов 30 минут в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142) начнется пресс-день Тюменского нефтегазового форума.

Этот день в истории:

1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.

1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.

1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.

1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.

1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.

1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.

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