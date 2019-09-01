16 сентября - события
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 11 часов 30 минут в Западно-Сибирском инновационном центре (ул. Республики, 142) начнется пресс-день Тюменского нефтегазового форума.
Этот день в истории:
1745 - родился русский полководец Михаил Кутузов, первый военачальник, сумевший выиграть войну у Наполеона.
1812 - в занятой Наполеоном Москве начались пожары.
1943 - советские войска окончательно овладели Новороссийском.
1945 - родился артист эстрады Евгений Петросян.
1953 - родился американский киноактер Микки Рурк.
1956 - родился фокусник Дэвид Копперфильд.