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В ТюмГУ расскажут, как запустить проект с нуля

Общество, 13:00 16 сентября 2019

axelutmn.ru | Фото: axelutmn.ru

На презентацию венчурного акселератора ТюмГУ приглашают студентов 16 сентября в 17 часов.

Венчурный акселератор ТюмГУ - это онлайн-курс для тех, кто хочет запустить свое дело, создать проект или проверить уже имеющуюся идею. Каждая тема образовательного блока сопровождается заданием, которое проверяют опытные трекеры проектов со всей России. Все участники, прошедшие курс, получат сертификаты, а лучшие проекты смогут выступить перед венчурными инвесторами на специально организованной сессии в рамках форума "ИНФОТЕХ-2019".

Регистрация на акселератор - здесь. Подробности - в группе. Презентация пройдет с 17 до 18 часов по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501.

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# бизнес-акселератор , ТюмГУ

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