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Тюменская область - в числе лидеров по внедрению стандарта волонтерства

Общество, 13:21 16 сентября 2019

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Тюменская область вошла в число 36 субъектов Российской Федерации, реализовавших все девять шагов по внедрению стандарта волонтерства. Как сообщает Агентство стратегических инициатив, разработать межведомственные программы развития добровольчества глава государства рекомендовал властям регионов до 1 сентября 2019 года.

В разработанный стандарт поддержки добровольчества включены меры по преодолению пяти групп барьеров: организационно-правовых, информационных, методологических, инфраструктурных, а также в области стимулирования и финансирования добровольческой деятельности.

Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Стандарт был представлен в глобальном отчете ООН о состоянии добровольчества в мире за 2018 год в качестве примера лучшей практики по выстраиванию взаимодействия между государственными органами и волонтерскими организациями.

Всего регионы реализовали 651 из 765 шагов (целевой показатель внедрения стандарта). С 30 июля по 10 сентября субъекты РФ продвинулись на 89 шагов - общий показатель внедрения стандарта увеличился на 11 % и составил 85 %.

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# Агентство стратегических инициатив , волонтеры

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