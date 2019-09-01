Тюменский Роспотребнадзор проверяет школьные столовые

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Проверку в 20 образовательных организациях, в том числе организациях социального обслуживания детей, проводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области с начала учебного 2019 года.

Как сообщает ведомство, при подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному году эксперты проверили ремонт помещений пищеблоков, инвентарь, водоснабжение, установку нового технологического и холодильного оборудования.

Специалисты оценивают соответствие фактического рациона питания согласованному примерному меню. В рацион школьников включены продукты, обогащенные витаминами (группы B, C, D, А, E, PP) и минералами (йод, селен). В питании детей используется исключительно йодированная соль, в меню включены витаминизированные напитки, а также дополнительный источник бифидобактерий - биологически активная добавка "Биовестин". Дополнительно проводится витаминизация третьих блюд.

Надзор за питанием в организациях для детей и подростков ведется с обязательным применением лабораторного контроля. Случаев пищевых отравлений, инфекционных заболеваний, связанных с пищевым фактором передачи, в детских организованных коллективах не зарегистрировано.

С жалобой о нарушении санитарных правил и норм в школе родители могут обратиться в региональный Роспотребнадзор через сайт.