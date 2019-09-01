Две новых школы примут юных тюменцев в 2021 году

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Главное управление строительства Тюменской области во ВКонтакте

Две новые школы планируют ввести в эксплуатацию в Тюмени в 2021 году, сообщает Главное управление строительства региона.

Одна из школ появится в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева, вторая – в четвертом Заречном микрорайоне. Как отмечают в Главном управлении строительства, проект типовой. Обе школы будут точно такими же, как открывшаяся в 2019 году школа на ул. Бориса Житкова и учебное заведение в Ямальском-2, распахнувшее двери в 2018 году.

Общая площадь каждого здания переменной этажности – более 20 тыс. квадратных метров. Учебные заведения поделены на три блока: в первом − средние и старшие классы, во втором − начальное звено, в третьем − столовая, спортивный зал, библиотечный комплекс, актовый зал и администрация.

На прилегающей к школам территории расположатся различные спортивные площадки: беговая дорожка, турниковый комплекс и универсальная.

К первым подготовительным работам строители приступили 16 сентября, забили первые сваи. На возведение каждого объекта уйдет 22 месяца.

Напомним, в Тюменской области в рамках национальных проектов на период 2019-2024 годов предусмотрено строительство 58 школ, 26 дошкольных учреждений, девяти объектов здравоохранения и 12 объектов спорта.