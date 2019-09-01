Жителям Тюменской области по-новому начислили транспортный налог

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В 2019 году от уплаты транспортного налога освобождены владельцы легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил и отдельные категории налогоплательщиков, имеющие в собственности один легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил (один из родителей в многодетной семье; один из родителей ребенка-инвалида; один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным; физические лица - владельцы электромобилей с мощностью до 150 л.с.).

Ранее от уплаты налога освобождались физические лица, имеющие в собственности автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

О завершении массовой рассылки гражданам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов (транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц) за 2018 год сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы по Тюменской области.

С учетом произошедших на региональном уровне изменений, транспортный налог начислен почти 280 тыс. налогоплательщиков. Более чем 211 тыс. граждан предоставлены налоговые льготы.

Для физических лиц - владельцев легковых, грузовых автомобилей отечественного производства и производства стран СНГ, с даты выпуска которых, прошло более 10 лет, льготная ставка отменена.

Кроме того, начиная с налогового периода 2018 года, не являются объектом налогообложения транспортные средства, находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата лицу, на которое оно зарегистрировано.

Таким образом, окончание розыска транспортного средства, не приведшего к его возврату лицу, на которое было зарегистрировано такое транспортное средство, не повлечет возобновление налогообложения.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года.

Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка, через платёжный терминал, с помощью телефона используя один из имеющихся реквизитов: QR-код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты (получатель платежа, номер счета получателя, ИНН/КПП получателя, КБК и пр.)