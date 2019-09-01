Жителям Ишима предложили определить место для площадки для воркаута

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте (архив) | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте (архив)

Спортивную площадку для занятий воркаутом планируют построить в Ишиме. Место для нее выберут вместе с горожанами. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области Сергей Мехнин.

По его словам, у горожан есть интерес к воркауту. "Мы уже неоднократно были в Ишиме с разными мастер-классами, нас приглашали для проведения судейства, соревнований. Мы понимаем, что действительно в этом городе много заинтересованных в спорте подростков и взрослых, которые хотят заниматься и участвовать в состязаниях. Предприниматели готовы поддерживать и развивать эту сферу", — поделился Сергей Мехнин.

Он добавил, что в Ишиме уже есть одна площадка — она расположена во дворе духовно-просветительского центра. Напомним, ранее Ишимская епархия одержала победу в грантовом конкурсе "Православная инициатива 2018-2019" в направлении "Образование и воспитание" с проектом "Территория здоровья". В итоге была установлена воркаутная площадка.

"А сейчас совместно с администрацией мы хотим построить спортивную площадку, место для которой выберут жители Ишима. Нам важно знать, где именно она была бы востребована. В Ишим мы еще не раз вернемся", — рассказал руководитель команды стрит-воркаут Тюменской области.

Отметим, в Тобольске планируют установить пять воркаутных площадок. 17 августа здесь состоялось торжественное открытие первой в городе площадки. "Мы ждем команды от начальника по строительству. Жители города уже выбрали места под площадки. Будем организовывать разные мастер-классы. На открытии первой площадки в Тобольске мы сформировали команду Street Workout. Ребята уже готовятся, с нетерпением ждут строительства остальных площадок. Мы же готовы в кратчайшие сроки установить их, только ждем команды. После того, как в городе откроются площадки мы проведем на них мастер-классы и соревнования, выявим самого сильного человека в Тобольске по street workout в форматах "фристайл" и "троеборье"", — добавил Сергей Мехнин.

Инна Пахомова