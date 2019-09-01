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Более шестидесяти пьяных водителей задержали в выходные в регионе

Общество, 14:38 16 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66 водителей в состоянии алкогольного опьянения отстранили от управления транспортом сотрудники ГИБДД в Тюменской области 14-15 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автоинспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД выезжали для оказания помощи по обеспечению дорожной безопасности в Тобольск, Исетский и Тюменский районы. С 13 по 15 сентября в Тобольске наряды специализированного взвода ДПС задержали 18 водителей в алкогольном опьянении, восемь — без водительских удостоверений.

В Тюмени предупредительная работы, направленные на трезвое вождение, инспекторы полка ДПС ГИБДД проводили совместно с активистами общественного движения "Общее дело" 14 сентября. Автомобилистам раздали сотни наклеек, призывающих к трезвому вождению. Многие водители разместили их на своих машинах.

"ГИБДД продолжит мероприятия по предупреждению пьяного вождения. В сентябре нам удалось снизить число аварий по вине водителей в состоянии опьянения почти наполовину. Мы будем и далее использовать различные формы контроля, в том числе сплошные проверки и точечные рейды, а также выборочные проверки водителей легковых такси", — отметил врио начальника ГИБДД по Тюменской области Олег Толстиков.

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# алкогольное опьянение , ГИБДД Тюменской области

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