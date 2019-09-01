Стартовал прием заявок на национальный молодежный патриотический конкурс

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Тюменским школьникам и студентам предлагают стать участниками национального молодежного патриотического конкурса "Моя гордость – Россия!". Прием заявок продлится до 27 октября.

Тематика конкурса - "Люди труда". Работы можно представить в различных форматах: "Фотография", "Рисунок", "Видеоролик", "Социальный плакат", "Сочинение", "Литературное творчество", "Журналистика". К участию приглашаются ребята от 11 до 18 лет.

Победителей наградят путевками во всероссийские детские центры "Орленок", "Океан", "Смена", международный центр "Артек", а также в образовательный центр "Сириус".

Дополнительная информация о порядке организации и проведения конкурса опубликована на официальном сайте организации.