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Соревнования по конному спорту на призы главы района прошли в Юргинском

Общество, 17:10 16 сентября 2019

"Новости Юргинского района" во ВКонтакте | Фото: "Новости Юргинского района" во ВКонтакте

20 наездников и жокеев из Ишимского, Бердюжского, Ярковского и Юргинского районов, а также Заводоуковска и Голышмановского городского округа приняли участие в соревнованиях по конному спорту на призы главы Юргинского района, которые прошли 15 сентября.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" старший тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы "Кристалл" Мейрам Жолдыбаев, призеров выявили в шести заездах.

"Самым массовым и интересным стал заезд рысаков призовых пород в возрасте трех лет. В этом заезде на качалках победу одержал жокей из Юргинского Нуржан Кусаинов. Он и получил главный приз – Кубок главы района", - рассказал представитель организаторов.

Приз депутата районной думы в гладкой скачке выиграл другой житель Юргинского района, наездник Серек Яшкин.

Денежные призы от организаторов, администрации муниципалитета и ДЮСШ "Кристалл", спонсора ООО "Согласие" получили обладатели первого, второго и третьего мест в каждом заезде.

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Ирина Кургузова

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# здоровый образ жизни , конный спорт , Юргинский район

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