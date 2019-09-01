"Ужин шефов" проводит тюменский гастрофест

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

27 шеф-поваров Тюмени приготовят "Ужин шефов" - очередное кулинарное событие шестого гастрономического фестиваля пройдет в ресторации "Август" (ул. Щербакова, 87) 17 сентября, начало - в 19 часов.

Шефы поделились на пять команд, каждая из них приготовит блюдо с продуктами фестиваля: из рыбы, капусты и яблока создадут холодную закуску, салат, горячую закуску, горячее блюдо и десерт.

"Шеф-повара разработали уникальное меню с продуктами фестиваля и непременно представят каждое блюдо. Приятная атмосфера, компания единомышленников, харизматичный ведущий и вкусное угощение – то, что нужно для отличного вечера", – пригласила гостей президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова.

Гастрономический фестиваль проходит в Тюмени до 29 сентября. Кулинарное событие объединяет рестораторов города и знакомит гостей с местными продуктами, кухней региона, шеф-поварами, ресторанами и кафе. 29 заведений в течение пяти с половиной недель предлагают посетителям особое меню - сеты из трех блюд. Действует фиксированная цена сета – 900 рублей.

Познакомиться с участниками фестиваля и с предлагаемыми ими сетами можно в официальной группе Гастрофеста-2019 "ВКонтакте". В завершении поклонников высокой кухни пригласят на десертный бал Visit to Tyumen, который пройдет 29 сентября.

Ирина Ромашкина