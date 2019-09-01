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Добровольцев для эксперимента по изучению влияния невесомости на человека ищут в России

Общество, 14:59 17 сентября 2019

https://vk.com/imbp_ru ИМБП РАН | Фото: https://vk.com/imbp_ru

Набор добровольцев для участия в эксперименте по изучению воздействия невесомости на организм человека объявили в Институте медико-биологических проблем Российской академии наук.

Исследование будет проводиться с использованием специальных иммерсионных ванн, действие которых на организм сходно с действием невесомости, сообщает Интерфакс.

Испытателями-добровольцами могут стать здоровые мужчины без вредных привычек из Москвы и Московской области, средней тренированности. Возраст кандидатов - от 24 до 40 лет, рост до 180 см, вес до 80 кг. Эксперимент продлится три недели, само воздействие невесомости - пять суток. Участие в таком исследовании абсолютно безопасно для жизни, в течение всего времени за добровольцами будут следить врачи. Предусмотрено денежное вознаграждение.

Присылать заявки с информацией о себе (ФИО, рост, вес, возраст и номер телефона для связи) можно на электронную почту nosikovainna@mail.ru.

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# добровольцы , наука , эксперимент

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