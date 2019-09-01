Научные шоу, квесты и ролевые игры ждут участников "Аллеи научных проектов" в Ишиме

| Фото: центра медиакоммуникаций Ишимского пединститута им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ | Фото: центра медиакоммуникаций Ишимского пединститута им. П.П. Ершова, филиала ТюмГУ

Интерактивная "Аллея научных проектов" пройдет в Ишимском пединституте им. Петра Ершова 26-27 сентября.

Участники в познавательной и игровой форме смогут познакомиться с современными научными исследованиями. Изюминкой мероприятия станет то, что научные проекты будут представлены в разных форматах: научное шоу, квест, научно-популярная лекция, ролевые игры. Всего будет создано более 10 уникальных площадок для участников любого возраста: дошкольников, школьников и студентов.

В целом, проект предполагает реализацию по трем направлениям: создание научно-образовательной среды для неформального образования, популяризацию научного знания и разработку научных проектов, направленных на поддержку социально-незащищенных слоев населения.

Его реализация повысит качество работы студенческого самоуправления и поможет развитию молодежных научных исследований в регионе. Проект будет реализован на юге Тюменской области до конца 2019 года. В команде проекта студенты и сотрудники института.

" Эта победа, этот грант – результат системной работы многих сотрудников, преподавателей и студентов на протяжении нескольких лет", - отметил начальник научного отдела пединститута Антон Захаров .

Стоит отметить, что данная программа была признана одной из лучших среди программ вузов 2018 года на Всероссийском конкурсе студенческих научных обществ и студенческих конструкторских бюро в Москве. Сумма гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) составила 200 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина