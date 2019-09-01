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Три тысячи сосен высадили вблизи Тобольска

Общество, 14:26 17 сентября 2019

"Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте | Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте

Три тысячи саженцев сосен высадили на участке в один гектар у Тобольска в День российского леса 15 сентября, сообщает администрация города.

В мероприятии приняли участие около 70 человек: сотрудники тобольских предприятий СИБУРа, ребята из школьных лесничеств, а также директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов. Всего в 2019 году по заказу СИБУРа проведены лесопосадки на площади 230 гектаров.

Перед высадкой участники акции подготовили борозды. Партнеры акции — представители Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов - провели для участников инструктаж по технологии высадки саженцев и технике безопасности.

"СИБУР, придерживаясь принципов устойчивого развития, уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды и часто поддерживает экологические инициативы сотрудников. Это наша первая акция в Тобольске по высадке саженцев, которая собрала такое количество неравнодушных людей. Мы благодарим школьные лесничества, которые присоединились к мероприятию, и надеемся на дальнейшее сотрудничество", — рассказала начальник отдела по связям с органами государственной власти "СИБУР Тобольск" Елена Бельская.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов отметил, что ухаживать за лесами – первостепенная задача. "Сегодня мы видим здесь школьные лесничества – это пример того, что школьники уже с юного возраста приучаются ухаживать за лесом. И когда они станут старше, они будут бережнее относиться к лесным богатствам. Сегодняшняя акция – это действительно праздник, который случился как раз в День работника леса", — добавил он.

"Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте | Фото: "Тобольские предприятия СИБУРа" во ВКонтакте

Участники акции получили от организаторов благодарности и памятные подарки.

Отметим, высадка саженцев состоялась в рамках проекта "Тобольский лес", который реализуется компанией СИБУР. Его продолжением станут экологические уроки для школьников города, совместные проекты с экоактивистами и волонтерами, расширение взаимодействия с представителями природоохранных организаций.

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# День леса , деревья , саженцы

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