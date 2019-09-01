"Алябьевскую осень" в Тюмени откроет виолончелист Александр Рамм

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Фестиваль "Алябьевская осень" пройдет в Тюмени с 1 по 29 октября. В этом году в программе значатся семь концертов, площадкой для их проведения станет ДК "Нефтяник".

По словам второго дирижера Тюменского филармонического оркестра Владимира Добровольского, откроет "Алябьевскую осень" 1 октября выступление прославленного виолончелиста Александра Рамма. Он является одним из самых одаренных и востребованных виолончелистов своего поколения, лауреатом престижных международных конкурсов.

"Александр Рамм сыграет концертную симфонию для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Прозвучат произведения Александра Алябьева, которому посвящен фестиваль, увертюра к балету "Волшебный барабан". Кроме того, тюменцы услышат три эскиза Клода Дебюсси "Море" и завершится концерт знаменитым произведением Мориса Равеля "Болеро", - рассказал Добровольский.

2 октября выступит коллектив легендарного дирижера Антона Шароева – ансамбль "Камерата Сибири" исполнит произведения итальянского композитора Джованни Баттисты Перголези.

6 октября состоятся концерты русского романса. В камерной атмосфере в исполнении солистов тюменской филармонии прозвучат сочинения Алябьева, Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова.

В этот же день своим творчеством тюменцев порадует лауреат международного конкурса молодых пианистов "Grand Piano Competition" и победитель "Классического Евровидения" в Эдинбурге 17-летний Иван Бессонов. Он исполнит произведения Баха, Дебюсси, Рахманинова, Чайковского и Плетнева.

Запланирована в рамках "Алябьевской осени" и интересная программа с участием Тюменского филармонического оркестра.

"14 октября концертную постановку оперы "Пиковая дама" Чайковского представят наш филармонический оркестр, хоровая капелла и солисты Фонда Елены Образцовой. Как известно, 2019 год посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина, поэтому у зрителей будет уникальная возможность услышать произведение поэта в преломлении музыки Чайковского", - рассказал Владимир Добровольский.

21 октября вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступит выдающийся дирижер современности Марк Горенштейн. Он уже в третий раз будет радовать тюменцев своим творчеством.

Завершится фестиваль 29 октября концертом с участием величайшего современника Юрия Башмета. У зрителей фестиваля будет редкая возможность услышать Башмета-солиста. Всемирно известный музыкант исполнит симфонию Г. Берлиоза "Гарольд в Италии" и увертюры к операм Россини, Мендельсона, Вебера, Вагнера. "Гарольд в Италии". Дирижировать будет Евгений Шестаков.

Любовь Голышева