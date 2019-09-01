Участок леса и берег озера Якушкино привели в порядок добровольцы села Дубровинского

Участок леса и берег озера Якушкино, которые находятся вблизи деревни Мотуши, очистили добровольцы Дубровинского сельского поселения Ярковского района в ходе акции "Берегите лес", сообщает пресс-служба ООО "ТЭО".

После уборки зоны отдыха компания "СибСервис", оказывающая услуги по сбору и транспортированию отходов в этом районе, вывезла почти шесть тонн отходов. К масштабной уборке компании пришлось привлекать усиленную технику, так как в некоторых местах волонтеры, погрузчики и тракторы оказались бессильны в борьбе со стихийными навалами мусора.

"Мы решили поддержать новый тренд – моду на глобальные экологические субботники, которые в последнее время все чаще проходят в Тюменской области. Мероприятие приурочили одновременно к двум федеральным акциям: "Чистый лес" и "Чистый берег". Территория для уборки была выбрана не случайно: как это часто бывает, чем живописнее и притягательнее место, тем больше мусора оставляют отдыхающие, – отметил заместитель главы Ярковского муниципального района Владимир Федоров. – Приятно видеть, что акция заинтересовала не только представителей муниципальной власти и регоператора, но и общественников, школьников, жителей и гостей поселения. Надеемся, что позитивное настроение наших активистов и отличный результат окажутся заразительными и поспособствуют развитию экологической культуры жителей области".