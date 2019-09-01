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Пожилых тюменцев ждут на ярмарке вакансий

Общество, 17:21 17 сентября 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Ярмарка вакансий для пожилых людей пройдет в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района 26 сентября.

С 15 сентября по 15 октября в регионе проходит традиционная акция "Пусть осень жизни будет золотой…", принять участие в которой приглашают всех представителей старшего поколения. Ярмарка вакансий, приуроченная к этой акции, соберет работодателей, которые готовы принять на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста. Соискателей ждут с 10 до 11 часов по адресу: ул. Республики, 204в, корпус 3.

Кроме того, в этот день будет проходить информационно-консультативный прием жителей. На нем специалисты расскажут о государственных услугах, которые можно получить в службе занятости населения, в том числе подбор подходящих вариантов трудоустройства, повышение квалификации и профессиональную подготовку.

Как сообщает Центр занятости Тюмени и Тюменского района, на протяжении всей акции "Пусть осень жизни будет золотой…" в учреждении будет работать горячая линия для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, обратиться можно по телефону 27-36-05.

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# пенсионеры , пожилые люди , предпенсионный возраст , трудоустройство , Центр занятости населения

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