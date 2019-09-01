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За летние чтения юные тюменцы получат призы

Общество, 17:10 17 сентября 2019

из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из группы "Библиотеки города Тюмени" во ВКонтакте

Награждение победителей городского конкурса "Летние приклюЧТЕНИЯ" состоится в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) 20 сентября, начало - в 17 часов.

Как сообщают организаторы, в конкурсе приняли участие более шести тысяч юных тюменцев от 5 до 14 лет. Дети получили красочные лифлеты, задания в которых были разделены на четыре возрастные группы. За каждый правильный ответ в эрудит-анкете участники получали один балл. Творческие задания оценивала экспертная комиссия по нескольким критериям: соответствие теме и глубина ее раскрытия, креативность, оригинальность творческого решения, техника и качество исполнения. Набравшие самое большее количество баллов стали победителями.

Ребятам оказалось несложно нарисовать иллюстрации или обложки для любимых произведений, вылепить из пластилина персонажей полюбившихся книг, сделать необычную и яркую книжную закладку, написать отзыв о прочитанном и даже придумать слоган для того, чтобы заинтересовать чтением своих сверстников. В конце августа закончился прием работ, и компетентное жюри справилось со своей нелегкой задачей – выбрать лучших.

Центральная городская библиотека приглашает участников на завершающий праздник. Главная героиня конкурса Девочка Лето, роль которой исполняет четвероклассница Даша Третьякова, вручит подарки победителям и закроет конкурс до следующих летних каникул.

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# конкурс , чтение

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