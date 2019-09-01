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Открытые лекции, посвященные университетскому образованию, прочитают в ТюмГУ

Общество, 17:32 17 сентября 2019

ШПИ во Вконтакте | Фото: ШПИ во Вконтакте

Открытые лекции, посвященные университетскому образованию, пройдут в Школе перспективных исследований ТюмГУ (аудитория 501, ул. 8 Марта 2/1).

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, в 18 часов с лекцией "Свободное образование в Европе" выступит руководитель учебного офиса SAS Дэниэл Контовски, в 19 часов профессор SAS Майкл Шапира прочитает лекцию "Академическое совершенство в государственных университетах: эксперимент Университета Калифорнии".

Дэниэл Контовски – руководитель учебного офиса SAS, он защитил PhD о свободном образовании в Европе в Университете Винчестера (Великобритания) и является сооснователем European Liberal Arts Initiative. Майкл Шапира – профессор SAS, получивший степень PhD по философии образования в Колумбийском университете (США). Он работает на стыке философии и образования и исследует теоретические и исторические основания современного университета.

Лекции читаются на английском языке. Необходима регистрация.

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# лекции , образование , ТюмГУ , Школа перспективных исследований

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