Планы на жизнь у старшеклассников выяснили социологи ТюмГУ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Получение высшего образования остается приоритетной образовательной стратегией для старшеклассников. Это выяснили социологи ТюмГУ, проведя опрос 1 тыс. 130 учащихся 10–11-х классов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и ряде муниципальных районов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Исследование показало, что около трети опрошенных старшеклассников (33%) имеют планы на ближайшие два-три года, примерно столько же (30%) имеют планы на ближайший год и 27% школьников имеют планы на пять лет и более.

Как пояснила доцент кафедры общей и экономической социологии Тюменского госуниверситета Людмила Гуляева, это свидетельствует о том, что жизненные планы большинства старшеклассников касаются в основном продолжения образования после завершения учебы в школе.

Согласно опросу, после окончания школы абсолютное большинство старшеклассников (81%) планируют поступить в вуз, 7% – в техникум или колледж. Остальные пока не определилась с планами (7%), планируют пойти работать (4%) или намерены пойти в армию (2%).

"Качественное образование находится в тройке наиболее значимых качеств, необходимых для достижения жизненного успеха для старшеклассников, в то время как для представителей студенческой и работающей молодежи его значимость несколько снижается, – прокомментировала Людмила Гуляева. – По нашему мнению, стремиться в вузы молодежь мотивируют два главных обстоятельства. Во-первых, сфера высшего образования представляет собой промежуточную ступень в процессе перехода от ученической к взрослой трудовой жизни. Во-вторых, в современном обществе вуз является местом получения образования, дающего молодежи ключевое конкурентное преимущество в профессиональном становлении".