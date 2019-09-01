Пассажирские теплоходы Ямала отправятся на зимовку 12 октября

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Пассажирская навигация на Ямале завершится 12 октября. В этот день суда, выполняющие межмуниципальные перевозки, выполнят последние в этом году рейсы и отправятся к местам зимней стоянки, сообщает ИА "Север-пресс".

Последний рейс по маршруту Салехард — Антипаюта состоится 24 сентября, из Антипаюты теплоход выйдет в Салехард 26 сентября.

10 октября теплоходы выполнят рейсы по маршрутам Салехард — Питляр — Горки — Лопхари — Казым Мыс, Катравож — Салехард, "Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — обратно, после чего отправятся на зимовку.

На 11 октября запланирован последний в этом году рейс по направлению Салехард — Мужи. Межрегиональные перевозки по маршруту Омск — Тобольск — Салехард завершатся 12 октября.

Движение по маршруту Березово — Салехард — Мужи завершится 12 октября рейсом Мужи — Салехард — Березово.