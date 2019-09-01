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Два хоккейных корта обновят в Армизонском районе

Общество, 15:32 18 сентября 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Два хоккейных корта отремонтируют в Ивановском и Орловском сельских поселениях Армизонского района. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района Оксана Орлик.

Рабочие уже приступили к ремонту хоккейного корта в Орловском сельском поселении. Идет полная замена каркаса на объекте. Конструкция изготовлена из профметалла. Борта будут обшиты новой фанерой.

Еще один похожий объект обновят в Ивановском сельском поселении. Здесь тоже уберут старое ограждение, сделают новую планировку.

Отметим, на территории Армизонского района насчитывается четыре хоккейные площадки. При минусовой температуре начнутся работы по их заливке. Как отметила Оксана Орлик, зимние виды спорта пользуются большой популярностью среди местных жителей, корты будут востребованы.

"На этих площадках жители района смогут кататься на коньках. На кортах проходят занятия и тренировки, проводятся районные соревнования по хоккею", — рассказала начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Армизонского муниципального района.

Инна Пахомова

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# катание на коньках , корт , ремонт , спорт , хоккей

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