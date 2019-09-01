Концерт "Битва оркестров" будут транслировать в социальных сетях

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Онлайн-трансляция позволит всем желающим посмотреть концерт в уникальном формате "Битва оркестров", который начнется на сцене Дворца культуры "Нефтяник" в Тюмени 19 сентября в 19 часов, сообщает департамент культуры администрации города.

Любой желающий сможет присоединиться к просмотру "Битвы оркестров" в сообществах "Официальные мероприятия Тюмень" и "Афиша Тюмень".

В 2019 году фестиваль "Осенняя рапсодия" начнется с нашумевшего шоу-проекта "Битва оркестров". В баттле сойдутся Тюменский духовой оркестр под руководством главного дирижера Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ и профессора Владимира Лавришина.

В этот раз участников ожидают совсем новые номинации, в том числе, "Музыка народов мира". Коллективы уже приступили к репетициям и готовятся к "бою". Помогать коллективам будут приглашенные гости, среди которых заслуженный артист РФ Юрий Гаврилов (балалайка, Екатеринбург) и солист Государственного камерного оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема (Москва) Ростислав Кочетов.

Также среди участников — солисты Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, вокальная группа Kocmos и участники шоу-проекта "Голос дети" Ислам Балкоев (Тюмень) и Анна Глотова (Екатеринбург).

Победителя определят зрители с помощью аплодисментов, уровень которых замерит шумомер.

Билеты на "Битву оркестров" можно приобрести в кассе ДК "Нефтяник".