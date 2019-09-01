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Бензин в рассрочку: эксперт оценил новый сервис "Газпрома"

Общество, 18:20 18 сентября 2019

media.gazprom-neft.ru

Продажа бензина на заправочных станциях компании "Газпром нефть" в рассрочку – это хороший инструмент, чтобы не занимать деньги на топливо от зарплаты до зарплаты. Так считает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Свою оценку новой системы он дал в интервью радио Sputnik.

Ранее стало известно, что "Газпром нефть" с сентября начнет продавать топливо на своих заправочных станциях в рассрочку. Пока эта система доступна только таксистам Gett, но до конца года ее могут распространить и на простых водителей.

Чтобы воспользоваться услугой, надо оформить специальную карту с лимитом в 15 тыс. рублей. На эти деньги водитель сможет покупать топливо у "Газпром нефти". Сумма предоставляется в беспроцентный кредит "БКС банком" на один месяц. Если к концу срока деньги не будут возвращены на карту, то рассрочка превратиться в кредит со ставкой в 59% годовых.

О перспективах услуги в интервью радио Sputnik рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

"Сомневаюсь, что это приведет к существенному росту объема продаж и сделает революцию на рынке, но в качестве дополнительного интересного сервиса - это может сработать. Здесь ориентир на то, чтобы дать клиенту кредитное плечо в пределах месяца, чтобы от зарплаты до зарплаты не занимать деньги на заправку топливом", - считает президент Независимого топливного союза.

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# бензин

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