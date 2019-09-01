Поправки в бюджет рассмотрят на заседании Тюменской областной думы

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Тридцать третье заседание Тюменской областной думы шестого созыва состоится 19 сентября. На повестке дня около 40 вопросов, один из основных - поправки в бюджет 2019 года.

Ранее все изменения в главный финансовый документ региона рассмотрели на профильном комитете. Так, доходы бюджета предложено увеличить на 58,6 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов составит 201,4 млрд рублей. Расходы региональной казны вырастут на 48,1 млрд рублей и составят 213,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета уменьшится на 10,4 млрд рублей и составит 11,9 млрд рублей.

Впервые в заседании думы примет участие Николай Руссу - 8 сентября он победил на выборах в областной парламент.