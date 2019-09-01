  • 19 сентября 201919.09.2019четверг
  • USD64,4290
    EUR71,2391
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Поправки в бюджет рассмотрят на заседании Тюменской областной думы

Экономика, 08:58 19 сентября 2019

Архивное фото duma72.ru

Тридцать третье заседание Тюменской областной думы шестого созыва состоится 19 сентября. На повестке дня около 40 вопросов, один из основных - поправки в бюджет 2019 года.

Ранее все изменения в главный финансовый документ региона рассмотрели на профильном комитете. Так, доходы бюджета предложено увеличить на 58,6 млрд рублей. Таким образом, общий объем доходов составит 201,4 млрд рублей. Расходы региональной казны вырастут на 48,1 млрд рублей и составят 213,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета уменьшится на 10,4 млрд рублей и составит 11,9 млрд рублей.

Впервые в заседании думы примет участие Николай Руссу - 8 сентября он победил на выборах в областной парламент.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Николай Руссу , областной бюджет , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:09 19.09.2019Советы предпринимателям от банка: стоит ли брать кредит на развитие бизнеса?
08:58 19.09.2019Поправки в бюджет рассмотрят на заседании Тюменской областной думы
19:08 18.09.2019Стратегию развития российской топливной энергетики обсудили эксперты ТНФ-2019
18:05 18.09.2019Крупный завод по производству фанеры откроют в Уватском районе