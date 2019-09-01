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Тюменки могут проверить здоровье в поликлиниках в субботу

Общество, 12:38 19 сентября 2019

Министерство здравоохранения РФ (архив) | Фото: Министерство здравоохранения РФ (архив)

Акция "Найди время для себя", в рамках которой тюменки могут комплексно проверить здоровье, пройдет в поликлиниках областной столицы 21 сентября с 9 до 15 часов, сообщает комитет здравоохранения администрации города.

Акция охватит все поликлиники. Пациентки, проживающие в районе обслуживания больницы Водников, могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8.

В кабинетах раннего выявления заболеваний для женщин организовано обследование на микрофлору и цитологическое исследование для раннего выявления онкологических заболеваний. По показаниям выполняется кольпоскопия (обследование шейки матки), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза, маммография. Всех консультирует врач акушер-гинеколог, который при необходимости назначает дополнительное обследование.

Информацию о профилактических акциях "Доктор с вами" горожане могут найти на официальных страницах комитета здравоохранения администрации Тюмени в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники).

Напомним, серию профилактических акций "Доктор с вами" запустили в тюменских поликлиниках в 2017 году. Эти мероприятия проводят по субботам, чтобы работающие могло пройти бесплатное медицинское обследование без предварительной записи в одном месте и в одно время.

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# женщины , здоровье , маммография , Медицина , обследование

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