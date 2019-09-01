Тюмень присоединится ко Всероссийской уборке "Сделаем!"

| Фото: АНО "ДМЦ «Green helpers» во ВКонтакте (архив) | Фото: АНО "ДМЦ «Green helpers» во ВКонтакте (архив)

Тюменцев приглашают принять участие во Всероссийской уборке "Сделаем!", которая пройдет в областной столице 21 сентября с 12 до 14 часов.

В 2019 году уборка пройдет на трех площадках. Добровольцы очистят от мусора территории у озер Круглое и Оброчное. Где расположится третья точка, еще предложит решить. Не исключено, что к акции присоединятся и жители Тюменского района — ранее они принимали участие в масштабной акции.

"Уборка пройдет при любой погоде. В таком случае необходимо надеть резиновые сапоги и дождевики. День чистоты отменять и переносить нельзя", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист центра "Дзержинец", руководитель организации "Green Helpers", куратор Молодежной администрации Тюмени Юлия Стафеева.

Присоединиться к акции "Сделаем!" могут все желающие. Организаторы выдадут мешки и перчатки на месте, их предоставит управа Ленинского административного округа. Также управа позаботится и о вывозе собранного добровольцами мусора.

Кроме того, жителям областной столицы 21 сентября предлагают навести порядок в лесопарках, на придомовых территориях — там, где, на их взгляд, это необходимо.

Акцию "Сделаем!" в Тюменской области организация "Green Helpers" проводит с 2011 года. Как отмечает Юлия Стафеева, на ее взгляд, местные жители стали меньше мусорить, серьезнее относится к этой проблеме. "Определенно я замечаю, что людей стали серьезно беспокоить отходы. Многие шьют экомешочки и ходят с ними в магазины, покупают себе специальные бутылочки для воды и сдают макулатуру", — поделилась она.

Инна Пахомова